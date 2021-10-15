Жителей Якутии обязали предъявлять QR-коды для посещения кафе и театров

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о необходимости демострации QR-кодов при посещении ряда публичных мест.

Согласно распоряжению, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании нужно предъявить при входе в театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, на выставки и концерты. Требование начинает действовать 20 октября. Сертификат становится документом, дополняющим справки об ИФА и ИХА анализах.

Уже с 25 октября QR-коды потребуют при входе в фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки и другие места занятия спортом. С 1 ноября нужно будет демонстрировать сертификаты при входе в рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.