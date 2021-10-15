Япония запротестовала против поездки российских вице-премьеров на Итуруп

Визит вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп, один из Курильских островов, идет вразрез с позицией Японии в отношении «северных территорий», заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток, чтобы проверить исполнение поручений премьера Михаила Мишустина. Один из пунктов их программы — Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» на Итурупе.

«Был заявлен протест», — заявил японский министр.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, едва вступив в должность, сразу обозначил свою позицию по поводу Курил. Он заявил, что не собирается откладывать решение этого вопроса и намерен проявить упорство во время обсуждения данного вопроса с Россией. По его мнению, суверенитет Японии распространяется и на принадлежащие российской территории острова.