Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V" в России

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сообщил РИА Новости, что после их завершения были поданы документы для постоянной регистрации препарата. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России с условием проведения обязательного проведения клинического исследования. Аналогичная практика регистрации вакцин существует и в других государствах.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 69 странах. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира.

Всего в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об их высокой эффективности.