Пожилая женщина пострадала при взрыве газовоздушной смеси под Хабаровском

Женщина 1946 года рождения пострадала в результате взрыва газовоздушной смеси на кухне в квартире жилого дома в Хабаровском крае. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Около восьми утра по местному времени пожарные получили сообщение о выявлении густого черного дыма из окна квартиры. Инцидент произошел в Амурске на проспекте Комсомольском в газифицированном доме на четвертом этаже.

Пожарные по прибытию установили вспышку газовоздушной смеси. Пострадавшую пенсионерку передали бригаде скорой помощи. Отмечается, что стены и потолок кухни оплавились, но огонь не перешел дальше. Спасатели эвакуировали из дома 19 человек. Последствия происшествия ликвидировали 20 человек личного состава и семь единиц техники.