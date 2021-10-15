Собянин: десять квартир разыграют среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

Среди вакцинированных от коронавируса жителей Москвы разыграют десять квартир. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире телеканала ТВЦ сообщил, что розыгрыш среди жителей Москвы начнется со следующей недели и будет продолжаться еще пять недель. По словам мэра, это станет еще одним стимулом для вакцинации.

Власти будут также выплачивать по 10 тысяч рублей привитым москвичам старше 65 лет, если они это захотят. Пожилым людям это может стать стимулом, отметил Собянин.

Собянин также заявил, что в городе привилась только треть пожилых людей. По его словам, «им сам бог сделать» прививку.

Первый розыгрыш состоится 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». Его участниками станут те, кто вакцинировался в период с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний — 24 ноября.