Билл Клинтон «идет на поправку» после госпитализации с сепсисом

Экс-президента США Билла Клинтона доставили в больницу в штате Калифорния из-за заражения крови, его лечат антибиотиками, сообщает телеканал CNN.

Клинтон пребывает в хорошем настроении и уже «идет на поправку», заявил телеканалу представитель экс-президента. По его словам у Клинтона случился сепсис (заражение крови).

«Это инфекция в крови, которая известна как сепсис», — заявили в прямом эфире CNN, отметив, что Клинтону назначено лечение антибиотиками.

Пока официальных подтверждений о болезни бывшего президента США от представителей его семьи не поступало.

Бывший американский лидер в прошлом нередко оказывался в больницах. Несколько раз Клинтона забирали в лечебные заведения из-за проблем с сердцем и жалоб на грудную боль, что сильно беспокоило медиков.