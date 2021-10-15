Псаки: уровень дошкольного образования США уступает даже Латвии

Дошкольное образование по зарегистрированным данным получают только около половины трех-четырехлетних детей в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Уровень дошкольного образования в Соединенных Штатах ниже, чем в таких развитых странах, как Германия, Франция, Великобритания, где этот показатель составляет 90%, заявила Псаки. По ее словам, эти показатели выше даже в Латвии.

Позже Псаки поправила себя, заявив, что не стоило говорить «даже», а нужно было «а также в Латвии». Об этом пресс-секретарь сообщила в ходе брифинга в Белом доме.

Она также раскрыла подробности предстоящей поездки президента США Джо Байдена в один из штатов, где американский лидер будет говорить о важности инвестиций в заботу о детях. Трансляция выступления велась на сайте администрации США.