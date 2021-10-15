Собянин допустил введение краткосрочных ограничений из-за COVID-19 в Москве

Администрация может ввести краткосрочные ограничения из-за пандемии COVID-19 в Москве, но город продолжит развиваться и «жить полноценной жизнью», заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В целом Москва адаптировалась к условиям пандемии и очередная волна коронавируса не повлияет на прогресс столицы, отметил в интервью телеканалу ТВЦ московский мэр. Собянин пообещал, что, несмотря на пандемию, остановок в развитии города не будет. Москва продолжит «жить полноценной жизнью», подчеркнул он.

«Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — заявил глава города.

Собянин отметил, что развитие столицы важно для становления бизнеса, доходов и самочувствия москвичей. В 2021 году город отбил отставание в ряде отраслей, которое наметилось в 2020 году, уточнил мэр.