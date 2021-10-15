Суд США приговорил миллионера Дарста к пожизненному сроку за убийство в 2000 году

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната в сфере недвижимости Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его подруги Сюзан Берман.

Присяжные после трех дней обсуждения в сентябре признали Дарста виновным в убийстве третьей степени. Издание сообщает, что во время вынесения приговора 78-летний бизнесмен с состоянием 100 миллионов долларов не произнес ни слова. Его защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

Подсудимый сделал случайное признание во время съемок документального сериала о его жизни.

«Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех», — сказал он, забыв снять микрофон.

Дарст во время судебного процесса, который продолжался около пяти месяцев, постоянно путался в показаниях. Как в итоге отметил миллионер, сложно поверить в то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом убийства не совершал.