Вряд ли будут ставить палки в колеса: политолог Александр Дудчак выразил мнение об экстрадиции Поклонской

Украина требует от властей Кабо-Верде экстрадиции Натальи Поклонской для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности экс-прокурора за «государственную измену».

Дудчак считает, что Киев не сможет добиться экстрадиции Поклонской. Наталья Поклонская отныне находится в статусе дипломата, проще говоря, работает представителем России на территории другой страны. В таком случае даже санкции в отношении Поклонской не смогут помешать ее работе.

«Не думаю, что Кабо-Верде будет ставить палки в колеса дипломатической миссии Поклонской и портить отношения с Россией из-за того, что где-то в украинских кабинетах витает дух сумасшествия и обвинений по надуманным предлогам в адрес России. Ведь эти обвинения были украинскими властями и созданы», — заявил Дудчак в беседе с изданием PolitOnline.

Эксперт указал и на тот факт, что к легитимности нынешней власти Украины, также остается много вопросов.