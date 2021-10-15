Политолог Стариков указал на вину западных политиков в энергокризисе в Европе

Европа продолжает давнюю антироссийскую кампанию, пытаясь обвинить Москву в своих бедах в преддверии форума «Российская энергетическая неделя», рассказал политолог и публицист Николай Стариков в эфире программы «60 минут».

Энергетический кризис в Европе вызван действиями западных политиков, а обвинения в адрес России не имеют под собой никаких оснований. Западные политики и СМИ не упоминают, что цены на газ растут не только в Европе, но и в Азии по вполне естественным причинам. Они молчат и о других вещах, например, о росте европейских цен на продовольствие, констатировал специалист.

«Понятно, что перед нами политика по созданию кризиса, с одной стороны», — заявил эксперт.

По его мнению, сложившийся кризис необходимо подпитывать и поддерживать. Однако последствия накачки мировой экономики триллионами, созданными ФРС и Европейским центральным банком, будут неизбежны, напомнил эксперт.