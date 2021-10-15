Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября

Общенациональная перепись населения России стартовала 15 октября. Пройти процедуру можно самостоятельно на «Госуслугах» или в многофункциональных центрах.

Для прохождения переписи нужно получить QR-код и предъявить переписчику, когда он явится. На нем будет светоотражающая форма, портфель, фонарь и шарф с логотипом кампании. Перепись населения должна была пройти в прошлом году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Продлится сбор информации о жителях РФ до 14 ноября. Россиянам предложат три бланка разных форм. В первом содержатся 23 вопроса, во втором — десять вопросов и в третьем (предназначенном для иностранцев) — семь вопросов.

Перепись населения будет проводиться во время обхода квартиры, на сайте «Госуслуги» и в «переписных пунктах» по месту жительства. Россияне могут пройти перепись любым из предложенных способов.