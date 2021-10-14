Пресс-служба компании «Конкорд» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала полный текст запроса московского бюро Financial Times. Журналистов интересуют события в Центральноафриканской Республике, а именно присутствия в стране россиян.

Сами вопросы были адресованы Евгению Пригожину. Несмотря на то, что деятельность бизнесмена никак не связана с упомянутыми в запросе темами, журналистам решили помочь и переадресовали вопрос в медиагруппу «Патриот», главой попечительского совета которого является Пригожин.

«Пресс-служба компании "Конкорд" поддерживает стремление "Файненшл Таймс" сделать расследование максимально объективным. Поэтому мы оказали содействие журналистам», — подчеркнули в пресс-службе.

В частности, отдел расследований Федерального агентства новостей, входящего в медиагруппу, не раз публиковал материалы, подробно освещающие деятельность российских инструкторов в ЦАР и другие события в республике.

«Так как письмо адресовано к Евгению Викторовичу как к Главе Попечительского совета Медиагруппы "Патриот", мы передали его в службу расследований медиахолдинга "Патриот", где был подготовлен подробный ответ», — говорится в ответе.

Журналистов Financial Times также упрекнули в пренебрежении официальными источниками и чрезмерном увлечении фейками, вбросами и слухами, что заставляет заподозрить их в ангажированности.

К ответу также прикреплены комментарии главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова и главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея. Первый сейчас находится в ЦАР, второй пребывает в Кабуле, поэтому ответы были предоставлены в письменном виде.

Страны Запада намереваются вовлечь африканские государства в участие в беззаконии. Американцы умудрились «нафантазировать» будто бы бизнесмен Евгений Пригожин владеет неким частным самолетом в Центральноафриканской Республике. В Сети имеется информация, что спецслужбы США обращались к администрациям нескольких стран Африки с просьбой посодействовать в остановке движения самолета Embraer Legacy 600. Именно этим самолетом, по мнению Вашингтона, якобы владеет Пригожин. Издание «Русская планета» направило запрос Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать публикации.