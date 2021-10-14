Глава ФЗНЦ Шугалей призвал отделять правду от вымысла в сообщениях западных СМИ

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей призвал не примешивать правду и вымысел в сообщениях западных средств массовой информации.

Ученый в мае 2021 года принял участие в круглом столе «Гибридные войны: противостояние информационным фейкам», который проходил на территории Центральноафриканской Республики. Во время этого события он рассказал об итогах исследования ФЗНЦ, проведенного в стране.

«Я был сильно удивлен, как информация про ЦАР искажается в западных СМИ и расходится с реальным положением дел. Меня удивляет, что всевозможные рабочие группы ООН, формируя свои доклады, используют данные СМИ, причем совсем не проверяя достоверность фактов. Почему такие уважаемые организации делают выводы, опираясь на фейковую информацию из странных источников?» — спросил социолог.

Шугалей поделился своим видением логики фабрикации сообщений. В начале появляется мало кому известное издание, сотрудники которого даже не всегда находятся в стране. Журналисты в красках, эмоционально описывают события, после чего публикуют необъективную информацию согласно информационной политике. Сопутствуют таким публикациям сомнительные фотографии, которые выдаются за доказательства.

Следующий этап. Более крупное издание перепечатывает опубликованное сообщение, ссылаясь на источник. И в этот момент свежесозданный фейк становится «общепринятым доказательством».

«И не важно, что полученное доказательство по факту — ложь. Нет смысла комментировать изначальные фейки. Давайте отделять правду от вымысла».

Ранее пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал отношение стран Запада и Европы к событиям, происходящим в африканской стране. Власти ЦАР осудили боевиков, атаковавших гуманитарный конвой на востоке страны. Если на суверенное государство напали, оно имеет право защищаться, уверен Мокпем.