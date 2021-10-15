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Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам

Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам

Европейцы, которые приписывают президенту РФ Владимиру Путину авторство схемы поставки газа по долгосрочным контрактам, мягко говоря, лукавят, ведь схема «бери и плати», по которой работает европейский рынок, существует уже много десятилетий.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя очередные попытки западных СМИ обвинить Россию в использовании энергоресурсов, как оружия.

В частности, агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента РФ и российском правительстве, сообщает, что Москва якобы хочет использовать европейские проблемы в энергетической области для того, чтобы склонить страны Старого Света к отказу от закупки газа на спотовых рынках в пользу заключения долгосрочных контрактов.

При чем, по версии агентства Bloomberg, Кремль хочет, ни много ни мало, заставить Брюссель пойти на политические уступки и переписать правила, по которым работает газовый рынок ЕС. Но неуступчивые позиции руководства Евросоюза заставили «Газпром» изменить свою формулу определения цены, частично привязав ее к стоимости фьючерсов.

А Россия, пишет Bloomberg, хочет вернуть в контракты на поставку газа привязку к стоимости нефти, которая сейчас сохранилась лишь в 20% договоров. Кроме того, Россия хочет использовать сложившуюся ситуацию, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока – 2», который уже построен, но до сих пор не получил одобрение европейских регулирующих органов и потому пока не может быть запущен в эксплуатацию.

Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам
Федеральное агентство новостей  / 

Комментируя эти обвинения, Игорь Юшков с иронией отметил, что европейцы делают вид, будто торговлю газом по долгосрочным контрактам изобрел лично нынешний российский президент.

«Смысл этих контрактов в следующем: они рассчитаны на длительную перспективу, и продавец обязан поставить необходимые вам объемы сырья. Эти документы содержат в себе условие "бери или плати", а значит, — страховку для покупателя, который в любом случае не проиграет. Газовый рынок ЕС десятилетиями функционировал по такому принципу, и все было в порядке», напомнил эксперт.

Но Еврокомиссия в последнее время начала принуждать компании отказываться от заключения долгосрочных контрактов, а вместо этого покупать газ на спотовом рынке, где этот ресурс, якобы всегда можно приобрести в нужных объемах и по доступной цене.

Что из этого вышло, можно судить по нынешней ситуации с дефицитом газа в Европе, где цены на ресурс на спотовых рынках в начале октября достигали 2000 долларов за тысячу кубометров.

Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам
vk.com  / Игорь Юшков

Россия при этом не собирается оказывать давление на Брюссель и пытаться использовать кризисную ситуацию в Европе в собственных интересах, отмечает Юшков. Но нельзя не признать, что долгосрочные контракты имеют ряд плюсов, например, они сдерживают рост цен.

«Тут выбор исключительно за европейцами: хотите заключайте, не хотите — не заключайте. Только не надо делать вид, что Евросоюз не покупает газ ровно по таким же контрактам у других государств — Катара, Алжира и Норвегии. Еще как покупает. Но при этом во всех своих энергетических бедах винит исключительно Россию», — заключил Игорь Юшков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заочно ответил Западу на обвинения в использовании газа, как энергетического оружия.

Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам
kremlin.ru  / Администрация президента России

По словам российского лидера, некоторые западные партнеры склонны прикрывать обвинениями в адрес РФ собственные ошибки. Например, ряд европейских стран после прошлой холодной зимы не стал летом заново наполнять газом свои подземные хранилища, рассчитывая приобрести топливо на спотовых рынках, и в результате в преддверии отопительного сезона цены там взлетели вверх.