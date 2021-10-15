Юшков напомнил, что Европа десятилетиями получала газ по долгосрочным контрактам

Европейцы, которые приписывают президенту РФ Владимиру Путину авторство схемы поставки газа по долгосрочным контрактам, мягко говоря, лукавят, ведь схема «бери и плати», по которой работает европейский рынок, существует уже много десятилетий.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя очередные попытки западных СМИ обвинить Россию в использовании энергоресурсов, как оружия.

В частности, агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента РФ и российском правительстве, сообщает, что Москва якобы хочет использовать европейские проблемы в энергетической области для того, чтобы склонить страны Старого Света к отказу от закупки газа на спотовых рынках в пользу заключения долгосрочных контрактов.

При чем, по версии агентства Bloomberg, Кремль хочет, ни много ни мало, заставить Брюссель пойти на политические уступки и переписать правила, по которым работает газовый рынок ЕС. Но неуступчивые позиции руководства Евросоюза заставили «Газпром» изменить свою формулу определения цены, частично привязав ее к стоимости фьючерсов.

А Россия, пишет Bloomberg, хочет вернуть в контракты на поставку газа привязку к стоимости нефти, которая сейчас сохранилась лишь в 20% договоров. Кроме того, Россия хочет использовать сложившуюся ситуацию, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока – 2», который уже построен, но до сих пор не получил одобрение европейских регулирующих органов и потому пока не может быть запущен в эксплуатацию.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя эти обвинения, Игорь Юшков с иронией отметил, что европейцы делают вид, будто торговлю газом по долгосрочным контрактам изобрел лично нынешний российский президент.

«Смысл этих контрактов в следующем: они рассчитаны на длительную перспективу, и продавец обязан поставить необходимые вам объемы сырья. Эти документы содержат в себе условие "бери или плати", а значит, — страховку для покупателя, который в любом случае не проиграет. Газовый рынок ЕС десятилетиями функционировал по такому принципу, и все было в порядке», напомнил эксперт.

Но Еврокомиссия в последнее время начала принуждать компании отказываться от заключения долгосрочных контрактов, а вместо этого покупать газ на спотовом рынке, где этот ресурс, якобы всегда можно приобрести в нужных объемах и по доступной цене.

Что из этого вышло, можно судить по нынешней ситуации с дефицитом газа в Европе, где цены на ресурс на спотовых рынках в начале октября достигали 2000 долларов за тысячу кубометров.

vk.com / Игорь Юшков

Россия при этом не собирается оказывать давление на Брюссель и пытаться использовать кризисную ситуацию в Европе в собственных интересах, отмечает Юшков. Но нельзя не признать, что долгосрочные контракты имеют ряд плюсов, например, они сдерживают рост цен.

«Тут выбор исключительно за европейцами: хотите заключайте, не хотите — не заключайте. Только не надо делать вид, что Евросоюз не покупает газ ровно по таким же контрактам у других государств — Катара, Алжира и Норвегии. Еще как покупает. Но при этом во всех своих энергетических бедах винит исключительно Россию», — заключил Игорь Юшков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заочно ответил Западу на обвинения в использовании газа, как энергетического оружия.

kremlin.ru / Администрация президента России

По словам российского лидера, некоторые западные партнеры склонны прикрывать обвинениями в адрес РФ собственные ошибки. Например, ряд европейских стран после прошлой холодной зимы не стал летом заново наполнять газом свои подземные хранилища, рассчитывая приобрести топливо на спотовых рынках, и в результате в преддверии отопительного сезона цены там взлетели вверх.