Юсин рассказал о скромной роли Украины во внешней политике США

Соединенные Штаты Америки используют Украину, чтобы шантажировать Россию и не давать ей сблизиться с Китаем. Именно в этом свете надо рассматривать недавний визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Капитал» высказал политолог, обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин.

В частности, эксперт отметил, что в назревающей геополитической схватке Соединенных Штатов Америки с Китаем симпатии России скорее склоняются к Пекину. А Вашингтон, понимая это, прикладывает все усилия, что российские симпатии не превратились в какую-то ощутимую и фактическую поддержку Китая, которого США считают своим основным противником.

Для того, чтобы добиться этой цели — не допустить сближения России с Китаем — американцам нужно в первую очередь не раздражать Москву, рассуждает Юсин.

«По многим направлениям американцы имеют возможность ее раздражать, но главная болевая точка – это Украина, из-за которой так радикально испортились наши отношения со Штатами, — напомнил политический обозреватель. — Вот, среди прочего, Нуланд, отвечающая и за украинское досье тоже, приехала обсуждать Украину, но не только».

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Первый день трехдневного визита Виктории Нуланд в Москву был посвящен переговорам с заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. И на этой встрече украинская тема не обсуждалась, так как Рябков отвечает за другие вопросы, отметил Юсин.

Так что во время приезда в РФ Виктории Нуланд обсуждалась не только Украина, но и другие важные моменты двусторонних российско-американских отношений, заключил эксперт.