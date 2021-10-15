Пушков рассказал, почему никто не верит словам Байдена о возможном дефолте США

Никто из стран G-20 всерьез не рассматривает всерьез возможность того, что США объявят дефолт, потому что все понимают, что разговоры об этом являются частью внутренних американских политических игр.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление заместителя главы российского Министерства финансов Тимура Максимова.

Напомним, ранее замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что экономические ведомства стран «Большой двадцатки» не рассматривают всерьез угрозы президента США Джо Байдена о возможном объявлении дефолта.

«Не рассматривается всерьез только по одной причине: все уверены, что разговоры о дефолте — лишь внутриамериканские политические игры, а ФРС в итоге напечатает еще столько денег, сколько понадобится США», — отмечает по этому поводу у себя в Telegram-канале Алексей Пушков.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом сенатор указывает, что данная тема, несмотря ни на что, остается очень серьезной. Очень остро, по его мнению, стоит вопрос – что станет с государственным долгом США, который составляет почти 29 триллионов долларов, особенно если учесть, что американский госдолг сильно превышает годовой ВВП Соединенных Штатов, по итогам 2020 года равный 20,6 триллиона долларов.

Также интересно, как долго мир будет продолжать финансировать государство, являющееся потенциальным банкротом? А еще важный вопрос – как долго в мире в сложившейся ситуации будут котироваться американские ценные бумаги?

Как напоминает Пушков, пузыри не могут быть бесконечными, и все финансисты теоретически это знают. Однако, при этом все продолжают молча играть «по правилам», а потом удивляются финансовому краху.

«Напомню: почти никто в мире всерьез не рассматривал в 2007 году падение "Леман бразерс" и финансовый крах на Уолл-стрит. А потом все — и в Мировом банке, и в МВФ, и в других якобы авторитетных цитаделях финансовой мысли изумлялись масштабам кризиса 2008–2009 годов. Поучительная история», — подчеркнул сенатор в заключение.

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Ранее президент США Джо Байден, обращаясь к Конгрессу, заявил, что если лимит государственного долга страны не будет поднят в очередной раз, Америке грозит дефолт, который поставит под сомнение статус доллара, как мировой резервной валюты.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, комментируя эту ситуацию в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, заявил, что Вашингтон совершает ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента.