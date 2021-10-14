Собянин оценил сложность четвертой волны пандемии COVID-19

Новая волна коронавирусной инфекции является достаточно сложной, так как наблюдается высокая динамика заболевших. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала ТВЦ.

По словам мэра российской столицы, прирост заболеваемости в последние недели достигал 30%. Собянин отметил, что этот показатель не снижается. Только треть пожилых людей прошла вакцинацию от коронавируса, что стало основной проблемой, заявил градоначальник.

Город продолжит свое развитие, даже несмотря на пандемию, подчеркнул Собянин. Он допустил возможность введения каких-то краткосрочных ограничений, отметив, что в целом город будет продолжать адаптироваться к условиям на фоне распространения коронавирусной инфекции.