Историк Понасенков не нашел подходящей кандидатуры в президенты России среди женщин

Публицист и историк Евгений Понасенков прокомментировал возможность появления женщины-президента в России. По его словам, такая вероятность в будущем существует, однако на данный момент о представительнице прекрасного пола на посту главы государства говорить не приходится.

Эксперт дал оценку на фоне заявления уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Омбудсмен указала на способность женщины занять любую должность, в том числе и президента.

На данный момент женщина вряд ли возглавит Россию, однако в будущем такое возможно, подчеркнул публицист. Понасенков поделился мнением с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В России возможно, безусловно, все, но надо понимать, что сегодня и понятие пола смешанное, потому что мужчины стали достаточно вялыми, невнятными. Вот на днях женщины выгнали кавказцев из вагона поезда, защищая мужчин — до чего дошло», — уверен историк.

Ранее Москалькова вошла в список 15 самых успешных женщин-политиков России по версии ФАН. Также издание выделило спикера Совфеда Валентину Матвиенко, официального представителя МИД Марию Захарову и других.