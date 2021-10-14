Ударник Red Hot Chili Peppers Чед Смит рассказал о новом альбоме группы

Американский музыкант Чед Смит, включенный в список «100 величайших барабанщиков всех времен» по версии журнала Rolling Stone, рассказал о грядущем альбоме группы Red Hot Chili Peppers. В записи пластинки примет участие и гитарист Джон Фрушанте, дважды уходивший из коллектива.

Фрушанте, по словам Смита, вернется в группу спустя десять лет с момент своего последнего ухода — столь долгое отсутствие скажется на звучании пластинки, однако, как заверил ударник, она будет соответствовать духу Red Hot Chili Peppers.

«Эта пластинка будет в стиле Red Hot Chili Peppers, но при этом новой, несколько иной. Нам это очень нравится, мы гордимся этим», — отметил Смит в интервью журналу Rolling Stone, добавив, что между музыкантами существует особая химия.

Точная дата выхода нового альбома группы, который, по словам Смита, «почти готов», неизвестна. Ожидается, что ее релиз должен состояться не позднее 4 июня 2022 года — дня начала мирового турне рок-группы.

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