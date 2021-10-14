Кедми: пока США испытывают первую гиперзвуковую ракету Россия ушла далеко вперед

Для того, чтобы понять, насколько Соединенные Штаты Америки отстают от России в области разработок гиперзвукового оружия, нужно ответить на несколько вопросов. Но каким бы не был разрыв, президент РФ Владимир Путин может его увеличить одним словом.

Об этом в эфире радиопередачи «Соловьев Live» на «Вести ФМ» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, который прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что Соединенные Штаты испытали собственное гиперзвуковое оружие. При этом Пентагон, не вдаваясь в подробности о характеристиках испытанной ракеты, поспешил сообщить о том, что Вашингтон приблизился к РФ в данной сфере.

Как заявил по этому поводу Яков Кедми, в первую очередь необходимо понять, насколько Россия обгоняет Америку в области создания гиперзвукового оружия, ведь Штаты только приступили к испытаниям, а в РФ гиперзвуковые ракеты уже приняты на вооружение.

Российские разработки, отметил израильский эксперт, отличаются маневренностью, возможностью быстро сменить режим полета и невероятной скоростью. А характеристики ракеты, которую испытывают США, пока неизвестны.

«Поэтому, если на первых испытаниях ракета пролетела 500 или 1000 километров, это не означает, что у нее такой боевой радиус. Просто испытали те или иные системы», — объяснил Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Также политолог напомнил о способах противодействия гиперзвуковым ракетам. Россия, отметил политолог, работает над созданием как новейших гиперзвуковых ракет, так и средств защиты от них. Это значит, что и Соединенным Штатам Америки нужно озаботиться созданием ракеты, способной обойти российские ПРО (системы противоракетной обороны).

А российские инженеры, добавил эксперт, несмотря на то, что у Москвы уже есть несколько видов гиперзвукового оружия. Аналогов котором нет ни у кого в мире, на достигнутом не останавливаются и уже ведут работу по созданию следующих поколений ракет, о которых, когда придет время, расскажет президент РФ.

«Россия опередила США, разрыв пока не сокращается, а увеличивается он или нет…Когда Путин еще раз объявит о новых видах вооружения, это будет какой-то намек», — заключил Яков Кедми.

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Напомним, ранее израильский военный эксперт рассказал, как Россия, благодаря своему преимуществу в создании стратегических подводных лодок и глубоководного оружия, могут всего двумя залпами уничтожить Соединенные Штаты Америки.