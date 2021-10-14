Кафе и рестораны Москвы удостоились звезд «Мишлен»

Церемония вручения легендарных звезд «Мишлен» прошла в «Зарядье» в Москве.

Некоторые столичные заведения общественного питания впервые в истории получили звезды «Мишлен». По награде досталось семи ресторанам: White Rabbit, Grand Cru, Selfie, Beluga, Biologie, а также «Савве» и «Сахалину».

Столица России получила, таким образом, статус первого города на территории Содружества Независимых Государств, общепит которого наградили звездами «Мишлен». Также РФ попала в список стран, для которых создали гастрономические «Красные гиды», где заняла 33-е место.

Гид «Рекомендовано Michelin 2022» включил 69 столичных гастрономических учреждений. Пока что 45 из этих 69 ресторанов и кафе не имеют оригинальных звезд.

«Мишлен» присваивает от одной до трех звезд. Если у заведения имеется одна звезда, то это говорит о профессионализме поваров. Две звезды указывают на важность посещения такого места и рекомендуют сменить маршрут специально к визиту кафе. Если у ресторана три звезды, то эксперты советуют бронировать путешествие в город, где располагается такой символ.