Пермского стрелка выкатили из больницы в кресле после ареста

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова после избрания меры пресечения выкатили из больницы в кресле и увезли на автомобиле конвойной службы УМВД по Перми.

По данным РИА Новости, устроивший стрельбу в Пермском университете покинул медучреждение в сопровождении нескольких полицейских и сотрудников ОМОНа.

Как сообщает новостное издание Monavista.ru, молодой человек признал свою вину в массовом убийстве и не возражал против заключения под стражу. По решению суда, Бекмансуров арестован на два месяца, до 13 декабря.

После ранения при задержании пермский стрелок провел месяц в больнице, в настоящее время его состояние здоровья стабилизировалось. Ранее обвиняемому ампутировали ногу, а также прооперировали гортань. В результате устроенной Бекмансуровым стрельбы погибли 6 человек, еще 47 пострадали.