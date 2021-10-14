Экс-депутат Онищенко не исключил, что замглавы Госдепа Нуланд станет эмиссаром США в России

Визит замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву может являться предвестником того, что она станет эмиссаром Вашингтона в России, считает экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По словам бывшего парламентария, это возможный вариант развития событий. В качестве эмиссара Нуланд будет отличным политиком, несмотря на прежнюю критику в ее адрес. Онищенко напомнил, что дедушка и бабушка американского дипломата приехали в Америку из Российской империи в начале XX века, поэтому Нуланд имеет русские корни, хорошо знает наш язык и всегда интересовалась Россией.

«Сам факт приезда Нуланд, даже на фоне отсутствия официальных заявлений по результатам переговоров, можно оценить только положительно. Она в нашей стране далеко не в первый раз, и такие периодичные поездки политиков — это вполне современный этап развития дипломатии», — цитирует депутата Федеральное агентство новостей (ФАН).

Онищенко назвал обнадеживающим сигналом переговоры Нуланд с российскими чиновниками и дипломатами на фоне непростых отношений США и России.

Ранее в Кремле сообщили, что Нуланд во время визита в Россию обсуждала подготовку новой встречи Путина и Байдена в обозримой перспективе. На переговорах удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне.