Радикалы из запрещенной в РФ партии «Национальный корпус»¹ в рамках националистического марша 14 октября сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского прямо в центре Киева.

Таким образом националисты «отметили» очередную годовщину основания запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА1), сотрудничавшей с нацистами во время Великой отечественной войны. Помимо «Нацкорпуса»¹ в шествии приняли участие и другие праворадикальные украинские организации, в том числе печально известный «Правый сектор»1.

Федеральное агентство новостей / Полина Цибулько

Националисты установили на Крещатике два манекена в «окровавленных» белых одеждах — на одном был черный парик, а на другом разноцветный, клоунский. На шее у чучел весели таблички, одна из них демонстрировала нецензурное оскорбление в адрес президента Зеленского. Оба манекена были сожжены под националистические речевки, сообщает издание «Украина.ру».

Ранее «Политика Сегодня» писала о роли праворадикальных группировок в украинской политике после «майдана» 2014 года и последствиях, с которыми столкнулись новые власти Украины из-за вышедших из-под контроля националистов.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации