Омбудсмен Татарстана Волынец предложила создать кризисные центры для жертв насилия в семье

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать кризисные центры для женщин и детей, которые стали жертвами семейного насилия.

Сторонники закона о семейно-бытовом насилии в России уверены, что после его вступления в силу потенциальные жертвы будут защищены. Однако омбудсмен Ирина Волынец считает, что эффективнее в этом вопросе сработали бы государственные кризисные центры, в которые оказавшиеся в подобной ситуации женщины и дети могли бы прийти.

«Если женщина считает, что ей небезопасно находиться рядом с тираном, она должна иметь возможность оказаться, допустим, по этому адресу, который будет неизвестен как раз для этого человека», — цитирует Волынец издание «Царьград».

Обращение в полицию или «охранный ордер» не смогут защитить жертву домашнего насилия. Последний является бумагой, который не гарантирует, что агрессор не приблизится к женщине, добавила омбудсмен.

Закон о семейно-бытовом насилии внесут на рассмотрение в Государственную думу этой осенью, отмечалось ранее. Первая версия документа предполагала, что в законе будут указаны защитные предписания, которые позволят оградить жертву домашнего насилия от агрессора.