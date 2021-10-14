Латвийского депутата арестовали по подозрению в «шпионской журналистике» для России

Депутата латвийского Сейма Яниса Адамсонса, члена оппозиционной партии «Согласие», следствие обвиняет в «шпионской журналистике» в пользу России, сообщает Baltnews. По мнению следователей, Адамсонс с 2016 года собирал данные о принятии «политических решений» в Латвии.

Доказательствами по делу стали электронные письма Адамсонса россиянину Геннадию Силонову, в которых депутат якобы посылал «публично недоступную» информацию о коррупционных скандалах в Стройуправе Адажской волости, о генпрокуроре Стукансе и «процессах в криминальной среде», уточняет издание Baltijas Balss со ссылкой на слова следователя.

13 октября суд в Риге оставил Адамсонса под арестом — это решение обжалованию не подлежит. Обвинение заявляет о 40 эпизодах «шпионажа в пользу России». Подозреваемому грозит до десяти лет тюремного заключения.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В Сейме депутат от «Согласия», поддерживаемого преимущественно русскоязычным населением страны, входил в комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в комиссию по запросам и подкомиссию по делам Балтии. При этом подчеркивается, что Адамсонс не имел доступа к государственной тайне, хоть и мог участвовать в заседаниях комиссии по обороне, где предоставлялась информация ограниченного доступа.

В июле суд Литвы приговорил оппозиционного журналиста Альгирдаса Палецкиса к 6 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Посольство РФ в Литве заявило, что дело против Палецкиса «шито белыми нитками» и назвало приговор «судилищем». Подробнее — в нашей статье.