Свежий анекдот Норкина про синагогу развеселил гостей ток-шоу «Место встречи»

Телеведущий политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин удивил гостей передачи забавным анекдотом про случай в синагоге.

Журналист всегда подходит к своей работе творческим образом. В конце каждого выпуска программы он рассказывает злободневный анекдот, который связан с темой, обсуждаемой в студии. В последнем выпуске политического ток-шоу Норкин не стал отступать от доброй традиции и повеселил гостей программы свежей шуткой про ситуацию в синагоге.

«Объявление в синагоге: "Пожалуйста, не оставляйте свои вещи без присмотра, чтобы никто не подумал, что это ответ на его молитвы"», — закончил передачу Норкин.

Студия буквально «взорвалась» от смеха. Убойный анекдот телеведущего гости передачи наградили щедрыми овациями. Однако это далеко не первая шутка Норкина про евреев. На одной из минувших передач он развеселил студию анекдотом про побег «Умного дома» в Израиль.

Один из знакомых главного героя анекдота приобрел себе новейшую систему под названием «Умный дом». Однако после возвращения с работы он не обнаружил квартиру на уже привычном месте. «Умный дом» подумал и принял решение уехать в Израиль, резюмировал телеведущий.