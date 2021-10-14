Корнилов рассказал, как Киев успокаивает себя после визита Нуланд в Москву

Украине всегда имеет смысл тревожиться, когда Соединенные Штаты Америки и Россия обсуждают ее без нее самой. Но после визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в Киеве нашли, чем себя успокоить.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог Владимир Корнилов, рассуждая о том, должен ли Киев воспринимать, как негативный сигнал переговоры по украинскому вопросу, которые провела с представителями МИД России сотрудник Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Как сообщалось ранее, ради визита находящейся под российскими санкциями Виктории Нуланд в Москву МИД РФ на время снял с нее запрет на въезд в Россию в обмен на исключение из американского черного списка ряда российских дипломатов. Это стремление американского дипломата обсудить украинскую тему с российскими коллегами, по мнению ряда экспертов, должно было встревожить Киев.

«Украине всегда есть возможность и повод тревожиться. Другое дело, что сами они на Украине успокаивают себя чем? "Нет, Виктория Нуланд перед этим же посетила Украину, согласовала все вопросы, которые она собирается обсуждать с российскими представителями в Москве". Мол, это не то, что вы думаете, это не переговоры об Украине без Украины», — заявил по этому поводу Владимир Корнилов.

При этом эксперт напомнил, как минувшим летом президент Украины Владимир Зеленский приложил все усилия, чтобы уговорить, упросить, уломать американского лидера Джо Байдена встретиться сначала с ним, а уже потом с президентом РФ Владимиром Путиным.

kremlin.ru / Администрация президента России

Но глава Белого дома несмотря на все уговоры украинской стороны предпочел провести встречу в Владимиром Путиным, и на время вообще забыл про Украину. А до встречи с Владимиром Зеленским очередь дошла больше чем через два месяца, напомнил Корнилов.

Но в этом раз, по его словам, американская сторона постаралась соблюсти политес.

«Нуланд встретилась с украинскими представителями, обсудили возможные темы переговоров. Я думаю, и с Россией тоже. И после этого она поехала в Москву. Так что Украине тревожиться есть о чем, другое дело, что объяснить своему электорату, своим избирателям, Зеленский может именно так», — объяснил Владимир Корнилов.

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Также эксперт высказал мнение, что Нуланд приезжала в Россию с целью договориться по возможным точкам соприкосновения в том, что касается Украины. Однако, что именно Госдепартамент США мог предложить российскому МИД в обмен на достижение договоренностей, пока неизвестно.