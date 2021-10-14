Девять человек задержали после стрельбы в Бейруте

Военные задержали девять человек после стрельбы в Бейруте, пишет РИА Новости. Ливанская армия установила личности злоумышленников и доставила их для разбирательств.

Также премьер-министр страны Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по жертвам трагедии. В результате происшествия, по последним данным, погибли шесть человек, еще более 60 получили ранения.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы вмешались в перестрелки в районах Эт-Тайюни и Бадаро. Их спровоцировал снайпер, который стрелял по протестующим и военным. На данный момент перестрелки утихли.