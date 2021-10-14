Депутата Госдумы Веллера заподозрили во владении банковским счетом в Лихтенштейне

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн направил запросы в правоохранительные органы в связи с появлением информации о наличии у однопартийца Алексея Веллера средств на заграничном банковском счету.

Хинштейн подчеркнул, что подобная деятельность запрещена законодательной базой России. Инициатором этого закона был президент Владимир Путин.

«В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Хинштейн пообещал своим подписчикам сообщить о результатах проверки, когда они станут известны.

Ранее СМИ сообщили, что у Алексея Веллера открыт валютный счет в банке Лихтенштейна. По имеющимся данным, на нем лежит 4,1 миллиона евро.