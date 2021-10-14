Рыбы способны различать цвета намного эффективнее человека

Специалисты из Сассекского университета изучили реакцию на свет у рыбок данио-рерио из семейства карповых и обнаружили, что те могут различать цвета намного эффективнее человека.

По данным ученых, эти рыбы обладают четырьмя типами колбочек-фоторецепторов — специализированных нейронов сетчатки, которые реагируют на свет. Именно этот фактор отличает данио-рерио от людей.

«Эти четыре типа часто связывают с красным, зеленым, синим и ультрафиолетовым излучениями. Предполагается, что каждая колбочка должна отвечать за реакцию на соответствующий цвет —красный должен реагировать на красный, зеленый на зеленый и так далее. Однако мы обнаружили, что это не так», — заявил профессор нейробиологии Том Баден.

Исследователи выяснили, что красные типы колбочек отвечают за реакцию на яркость, а зеленые — на цветовую информацию. В природе эти два фактора тесно связаны, а для их разделения необходимо большое количество нейронов. Однако данио-рерио научились сосредотачивать нейроны в самых первых фоторецепторах.