Украинские следователи допросили задержанного военнослужащего ЛНР в СЦКК

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила сотрудника Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские диверсанты взяли их представителя в плен и удерживают в СЦКК. Позднее эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве республики.

В Киеве заявили, что военнослужащий якобы проводил разведку их позиций под видом заминирования и был задержан. В ЛНР это сообщение опровергли.

Следователи СБУ сообщили представителю ЛНР, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины («О создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»), говорится в сообщении Совета безопасности страны. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.