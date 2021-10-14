Американская нация в отличие от русской лишена способности вникать в точку зрения других людей, уверен бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

На данный момент готовность американцев участвовать в серьезных боевых действиях подвергается сомнению. Этот факт объясняется психологическим состоянием военнослужащих США, а проблему признают даже в Пентагоне.

Политолог Кедми обратил внимание на трудности с военными Соединенных Штатов и сравнил их с русской нацией. В России армия умеет решать любые задачи. В качестве примера он привел события Второй мировой войны. Тогда никто кроме солдат Красной армии не смог продемонстрировать такого героизма и самопожертвования, отметил политолог. Эксперт назвал главное отличие русских от американцев с европейцами.

«Слова "Я умираю, но не сдаюсь" кровью написаны только на русском языке. Ни на одном другом языке никогда никто этого не писал. И в этом огромное отличие. Это то, что дает силу России», — пояснил экс-глава израильской службы в беседе с «Аргументами и Фактами».

Ранее политолог напомнил о неудачах США в области обороны. Кедми обратил внимание на военную кампанию на Филиппинах, когда американские войска начали отступать, находясь в большинстве.