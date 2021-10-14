США вошли в состав Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты приняли решение вернуться в состав Совета ООН по правам человека. Вашингтон отказался от участия в этом формате еще в 2018 году.

Стоит отметить, что 14 октября Генеральная Ассамблея ООН назначила 18 государств в качестве членов Совета ООН по правам человека (СПЧ). Новый состав Совета утвержден на ближайшие три года. В него вошли, в том числе Соединенные Штаты.

Кроме США в СПЧ назначены Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Всего в состав Совета входят 47 государств, треть из которых переизбирается каждый год.