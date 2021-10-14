Энергетический спор вынудил Латвию и Эстонию закупать электричество в России

Латвии и Эстонии в условиях сильного подорожания электроэнергии в Европе пришлось обратиться к стране, которую в Риге и Таллине упорно называют «агрессором», но именно из России они решили экспортировать больше доступного электричества.

Об этом пишет информационный портал Bailnews, отмечая, что с 15 октября российская компания «Интер РАО» на 38% нарастит поставки электроэнергии в Латвию и Эстонию.

«На завтра мы видим пропускную способность от 240 МВт до 506. Такого уже давно не было… Это уже сильно выше тех объемов, к которым мы привыкли. Увеличение на 38% в Эстонию и Латвию», — сообщила изданию временно исполняющая обязанности главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина на полях форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее стало известно эти две прибалтийские страны решили побороться за доступ к закупкам российской электроэнергии, который оказался для них почти закрыт из-за действий Литвы, которая ограничила поставки энергии из Белоруссии. Из-за снижения экспорта российской энергии в Прибалтике резко возросли цены на электричество.

Латвия в этой ситуации заявила, что пожалуется на Литву в Еврокомиссию.

При этом латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) и эстонский Совет по конкуренции заявили, что поддерживают принятую с 12 октября методику расчета мощности торговли электроэнергией с РФ, которая заключается в том, что мощности межсетевых соединений на границе Эстонии и Латвии, а также на границе Латвии и Эстонии не зависят от расчета мощности с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, Литва, выступавшая против запуска в эксплуатацию новой Белорусской атомной электростанции в Островце, теперь ведет борьбу с электроэнергией, которая вырабатывается на БелАЭС, так как считает ее небезопасной. С целью не допустить в единую электросеть белорусскую электроэнергию Вильнюс с 15 сентября ограничил пропускную способность литовских ЛЭП (линий электропередач).

Теперь Латвия может торговать с РФ лишь используя реальную пропускную способность ЛЭП между Россией и Латвией. Хотя до этого, Латвия и Эстония могли экспортировать из России электроэнергию, довольствуясь тем, что Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, поставляет им электроэнергию собственного производства, а не произведенную в Белоруссии. Литва, однако, эту методику торговли своих соседей с Россией не утвердила.