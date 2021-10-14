Микробиолог Майкснер восстановил рацион питания древних австрийцев по анализам фекалий

Специалисты Исследовательского института Eurac (Италия) под руководством микробиолога Фрэнка Майкснера провели анализ фекалий австрийских шахтеров, живших примерно 2700 лет назад. Это позволило им определить, чем питались древние люди, жившие в альпийской общине Халльштатт.

Согласно результатам исследования, опубликованным в издании Current Biology, шахтеры употребляли лагер и сыр с голубой плесенью. На это указывает наличие определенных грибков в образцах биоматериала — Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae. Они используются в процессах пищевой ферментации. Кроме того, в рацион питания входили зерновые продукты, фрукты, бобы и мясо.

«По моему мнению, питание было именно таким, какое было нужно этим рабочим. Рацион был отлично сбалансирован, в нем были все основные необходимые компоненты», — отметил Майкснер.

По словам сотрудника Музея естественной истории Вены Керстин Коварик, научная работа исследователей подтверждает мнение о сложности и продуманности кухни древних австрийцев. Технологии, которые они применяли, сыграли важную роль в истории питания.