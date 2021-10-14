Читатели Daily Mail раскритиковали профессионализм журналистки из США после встречи с Путиным

Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл показала свой низкий уровень профессиональных навыков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, раскритиковали ее пользователи Сети из Великобритании.

Недавно глава государства выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Он ответил комплиментом американской журналистке, демонстрирующей неоднозначное поведение во время беседы с российским лидером. Президент назвал Гэмбл симпатичной девушкой и мягко подчеркнул, что представительница прессы его не слышит.

Ангельское терпение Путина перед выпадами назойливой журналистки поразило жителей Великобритании. Читатели издания Daily Mail подчеркнули, что главе государства удалось тонко осадить американку.

«Впрочем, «горячих» журналисток BBC он тоже не раз ставил на место. В отличие от британских и американских политиков Путин точно знает, о чем говорит, и может вести дискуссию на любую тему, не подглядывая в бумажки», — восхитились комментаторы.

Часто американские журналистки, беседующие с Путиным, отличаются хорошими внешними данными. Однако их профессиональные качества во многих случаях оставляют желать лучшего, заключили британцы.

Владимир Путин дал интервью телеканалу CNBC. В ходе беседы он ответил на вопрос о своем преемнике, отметив, что предпочитает не давать комментариев на эту тему.