Все претензии США к России по поводу «размещения ракет в Европе» можно считать полностью несостоятельными, так как американцы попали в ту яму, которую они же сами и вырыли, выйдя из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности).

Такое мнение в беседе с информационным порталом Life высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который уверен, что США просто осознали, что отстали от России в области вооружений «лет на 15», и именно с этим связаны все их обвинения.

«В 2019 году американцы вышли из ДРСМД? Вышли. Договор двусторонний? Да! Если одна из сторон вышла из этого договора, то его нет. ДРСМД лежит в гробу, его уже вынесли и закопали, — напомнил Баранец. — Руки развязаны что у России, что у американцев. Но почему они так взвыли? Что у них там засверлило? Потому что мы пошли вперед. Они уже отстают от нас лет на пятнадцать».

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Американцы уперлись «как бараны рогом» в российскую крылатую ракету 9М729, требуя, чтобы она была либо модифицирована, либо уничтожена, отметил Баранец. Однако и у российской стороны есть веские аргументы, указывающие на то, что ДРСМД нарушают сами США.

«Вот у них есть ПРО в Европе, а на них пусковые установки МК41. Вот они все время говорили, что это оборонительные. Наша разведка это пронюхала и сказала, что легким движением руки вот эта ракета легко превращается в средство нападения», — объяснил военный обозреватель.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки в очередной раз выдвинули против РФ обвинения в размещении на территории Европы запрещенных Договором РСМД ракет. При этом спецпредставитель президента США Джо Байдена заявил, что именно Москва должна сделать первый шаг в направлении введения моратория.