МИД Азербайджана выразил готовность к восстановлению дипотношений с Арменией

Баку готов восстановить дипломатические отношения с Ереваном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе его выступление на трехсторонней встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мероприятие состоялось в Минске.

«Была выражена готовность к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов международного права, в частности суверенитете государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ», — сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Стоит отметить, что отношения между Баку и Ереваном существенно ухудшились после вооруженного обострения в Нагорном Карабахе. Позже стороны смогли согласовать условия мирного договора, который выполняется до сих пор.