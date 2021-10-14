Байден может встретиться с Макроном в ходе поездки в Рим

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон могут провести переговоры. По некоторым сообщениям, встреча может состояться во время визита американского лидера в Рим.

Джо Байден посетит итальянскую столицу в связи с саммитом «Большой двадцатки». Он состоится 30 и 31 октября и станет первым подобным мероприятием для американского президента.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома отмечает, что Байден скорее всего встретится с Макроном. Переговоры пройдут впервые после ситуации вокруг трехстороннего оборонного альянса AUKUS между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.

Ранее французы призвали власти наладить отношения с Россией на фоне создания AUKUS. Жители страны выступили с инициативой из-за решения Австралии отказаться от контракта с Парижем в пользу соглашения с Вашингтоном.