НКО по защите прав человека «Якутия — наше мнение» признали иноагентом

Министерство юстиции присвоило статус иностранного агента автономной некоммерческой организации по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение».

АНО создал активист Степан Петров (признан иностранным агентом). Недавно на него завели дело о неисполнении обязательств лица-иноагента. Учрежденная Петровым организация должна размещать специальную маркировку на выпускаемые материалы, подчеркнули в министерстве.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия — Наше Мнение"», — гласит сообщение ведомства.

Ранее в России начал действовать закон о работе иностранных НКО. Он предполагает ведение ежегодной отчетности о доходах, расходах, работе и мероприятиях организаций.