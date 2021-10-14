Глава Крыма объявил выговоры мэрам Бахчисарая и Евпатории

Градоначальник Бахчисарая Дмитрий Скобликов получил выговор за некачественную уборку населенного пункта. Аналогичному наказанию подвергли мэра Евпатории Романа Тихончука из-за проблем в осуществлении инфраструктурных проектов. Выговор вынес глава Крыма Сергей Аксенов.

Тихончук получил уже второй выговор. В первый раз его наказали из-за срыва сроков строительства объектов благоустройства. На этот раз мэр нарушил даты завершения работ с придомовыми территориями.

«Роману Георгиевичу выговор направьте за срыв сроков. Сроки критичные. Я просил всех. Почему мы опять начинаем разбираться с ситуацией в конце, когда уже все мероприятия реализованы?» — подчеркнул глава республики.

Он также раскритиковал работу Скобликова. Аксенов обратил внимание на неудовлетворительное состояние детских площадок и проблемы с вывозом мусора в Бахчисарае.

Ранее глава региона одобрил отставку вице-премьера Евгения Кабанова, передает телеканал «360». Позже чиновника задержали, ему могут выдвинуть обвинения по делу о мошенничестве.