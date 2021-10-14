Политолог Третьяков раскрыл два ключевых страха Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попал почти в безвыходное положение: с одной стороны страх перед неонацистами не позволяет ему выполнять Минские соглашения, а с другой — боязнь полномасштабных боевых столкновений в Донбассе.

Украинский лидер понимает, что исход конфликта на юго-востоке страны будет не только не в его пользу, но и грозит потерей власти, а может быть и жизни. Таким образом, шансов на мирное разрешение ситуации у Зеленского практически нет, уверен политолог и журналист Виталий Третьяков.

«Зеленский живет среди двух страхов. Не может выполнить Минские соглашения, потому что боится своих бандеровцев, и не может начать военные действия против ЛДНР, потому что очевидно потерпит поражение», — подчеркнул эксперт.

Образовавшийся тупик был бы невозможен, если бы еще в 2014 году, на первых этапах конфликта, экс-президент Украины Петр Порошенко начал выполнять Минские соглашения. Но он поступил иначе.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Стабилизировать ситуацию в Донбассе мог и Зеленский, когда только вступил в должность главы государства. В 2019 году у него была сильная поддержка, на основе которой он мог бы вывести юго-восток Украины из опасного положения.

Однако, рассуждает политолог, украинскому президенту на такой шаг не хватило «воли, смелости, силы и ума». Сегодня же для исполнения договоренностей уже слишком поздно: возможностей для мирного урегулирования конфликта и реинтеграции ЛДНР в состав Украины просто нет.

«В частности потому, что их выполнение уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины», — объяснил Третьяков.

Такая цепная реакция станет фактическим распадом Украины как единого государства. Впрочем, добавил эксперт, Украину все равно ждет развал, вопрос остается только в том, как скоро он произойдет.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что выход Украины из Минских соглашений будет означать фактическую войну, в которую могут втянуть и российскую сторону.