Анекдот Норкина про дополнительный заработок учеников и учителей рассмешил гостей студии

Очередной выпуск программы «Место встречи», которая выходит на канале НТВ, ее ведущий Андрей Норкин по традиции завершил анекдотом.

В эфире 14 октября обсуждалась тема усиления цифрового контроля государства за предпринимателями. В конце эфира Норкин рассказал забавную историю из жизни еврейской семьи.

- Сара, ты обратила внимание, что с тех пор как мы начали платить маленькому Шмулику за хорошие отметки, он стал отличником? - Тебя что-то беспокоит? - Я подозреваю, что он делит выручку с учителем.

Анекдот вызвал смех у гостей в студии, которые до этого два часа бурно дискутировали по теме цифрового контроля.

Программа «Место встречи» выходит по будням в 14:00. Гости обсуждают актуальные политические и социальные темы. Ведут программу Андрей Норкин и Иван Трушкин.