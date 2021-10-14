Депутат ГД Разворотнева призвала покончить с «кривыми схемами» выбора управляющей компании

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила о необходимости покончить с «кривыми схемами» при выборе управляющей компании для многоквартирных домов.

Как отметила парламентарий, сейчас в России граждане не принимают участия в назначении УК, вместо них это делает орган местного самоуправления. По ее словам, иногда компании отказываются от многоквартирных домов, так как здание оказалось старым, ветхим, содержать его невыгодно и дорого, тарифы низкие, а жители не готовы платить больше за содержание, передает NEWS.ru.

«Со всеми кривыми схемами надо кончать и понять, что такое управление многоквартирными домами — это рынок или государственная муниципальная услуга? Некоторые регионы, например, Москва, сделали выбор в пользу того, что это госуслуга, свыше 70% жилого фонда управляется ГБУ "Жилищник", и город субсидирует содержание многоквартирных домов», — считает депутат.

Также Разворотнева указала на то, что в Москве уровень содержания многоквартирных домов в среднем лучше, чем в других регионах. При том часть субъектов уже перенимает опыт столицы.