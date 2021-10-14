Кедми объяснил, как два залпа российских подлодок за несколько минут уничтожат США

Подводные преимущества, которыми обладает Россия, позволяют ей за несколько минут уничтожить Соединенные Штаты Америки

С таким заявлением в рамках передачи «Соловьев LIVE» на радиостанции «Вести ФМ» выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого в стратегических возможностях подводного флота США серьезно уступают России.

Даже после того, как американцы запустили программу обновления атомных ракетоносцев, начав постепенно заменять подлодки «Огайо» субмаринами проекта «Колумбия», ситуация сильно не изменилась, так как вооружение на этих лодках осталось старым – это ракеты типа Trident.

У России же есть подводные лодки «Борей», которые она может оснастить гиперзвуковыми ракетными комплексами «Авангард», получив таким образом колоссальное преимущество перед США в ударных возможностях. А разницу в количестве ракет – 18 на американских подлодках против 14 на российских «Бореях» нивелируется тем, что у российских ракет может быть от 6 до 8 боеголовок, в то время, как американские ракеты имеют лишь три боеголовки.

Таким образом, по мнению Якова Кедми, Россия может осуществить стратегический залп по территории США из любой точки мира, в том числе из Индийского океана, Охотского или Баренцева морей.

«У американцев было преимущество в подводном стратегическом флоте, но оно почти исчезло. К 2025 году у них не останется никакого преимущества», — добавил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Также и нестратегический подводный флот РФ по многим показателям опережает американский. В основном это касается глубины – российские субмарины работают на глубине тысячи метров, что еще недавно считалось немыслимым. Кроме того, у России есть ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон», и подлодки проекта 09852 «Белгород» и «Хабаровск», которые предназначены для транспортировки «Посейдона».

«Это ужасное оружие, которое невозможно остановить. Глубина его плавания – 1000 метров. Скорость может дойти до 200 км/ч. Это немыслимо для подлодок, все подводные аппараты идут со скоростью 20–25 миль в час», — объяснил Кедми.

При этом каждая новая форма российского стратегического оружия, как заявил в свое время президент РФ Владимир Путин, требует соответствующих средств противодействия, что подрывает оборонные возможности противника.

По словам Якова Кедми главное противостояние в стратегическом сегменте сейчас идет на большой глубине, и в открытом доступе информации о новых вооружениях почти нет.

«Эти игрушки имеют супер-стратегическое значение. Мало кто знает, что там происходит. Но тот, кто имеет представление, понимает: все наши представления о фантастике бледнеют перед этим», — подчеркнул израильский политолог.

ПолитРоссия /

В качестве примера секретных российских подводных разработок эксперт привел загадочный проект «Лошарик», который наряду с «Посейдоном» представляет собой один из самых сильных страхов западных военных.

Противостояние в глубинах океана, по словам Кедми, также важно, как стратегическая гонка вооружений в воздухе, так как Россия, благодаря ее современным видам оружия, получает уникальную возможность уничтожить США из морских глубин всего за несколько минут.

«В США 170 электростанций. Три подлодки, два залпа, и в течение 10 минут страна обесточена полностью и надолго. Страны нет! Никто ничего не сможет сделать», – объяснил Кедми.

Напомним, ранее Яков Кедми рассказал, что новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон», если оснастить ее сверхмалым ядерным зарядом, сможет одним ударом уничтожать не только американские авианосцы, но и целые авианосные группы.