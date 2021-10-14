Сатановский заявил о холодной войне между РФ и США на фоне визита Нуланд в Москву

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву на переговоры стал возможен лишь после выдачи ей визы несмотря на российские санкции, под которыми политик находится, обратил внимание политолог Евгений Сатановский.

По его словам, Нуланд — «старый и последовательный, еще с советских времен, враг нашей страны и людей, которые в ней живут», а въезд в Россию с дипломатическими целями представительнице Белого дома могли разрешить в обмен на что-то.

«Ну, в холодную войну (а у нас с Америкой идет именно она) и не такое бывает. <...> Разговоры на должном уровне прошли? Прошли. Она осталась при своем, наши начальники при своем, "Минские соглашения" выполнять все равно никто в Киеве не будет. Стороны расстались, выразив глубокое удовлетворение друг другом, столь же обязательное, сколь формальное, ничего не означающее и ни к чему не обязывающее», — уверен Сатановский.

Помимо активного участия в «майдане» на Украине в 2014 году Нуланд прославилась агрессивными политическими высказываниями в отношении России. В прошлом году она предложила американскому руководству вспомнить «о тех методах управления, которые позволили одержать победу в холодной войне» и «наращивать влияние» США среди российской молодежи.

После встречи с Нуланд «имеет смысл пересчитать деньги в кошельке, а потом и пальцы на руках и ногах — все ли на месте», иронизирует Сатановский. Не исключено, что российские чиновники это понимают и учитывают, однако по сей день на Украине и в прочих постсоветских республиках американцы, включая ту же Нуланд, их переигрывают, констатирует политолог.

«Заметно невооруженным взглядом. Поскольку чего хотят они — понятно. Чтоб духа нашего там не было. И этого они добиваются. А вот чего хотим и что можем мы…», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Нуланд пробыла в Москве с 11 по 13 октября, встретившись с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, после визита американской чиновницы по ряду вопросов начались «некоторые подвижки».