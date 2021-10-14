В Свердловской области расширили перечень подлежащих обязательной вакцинации работников

Правительство Свердловской области приняло решение о расширении перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских.

Согласно новым изменениям, в перечень вошли лица, работающие в сфере здравоохранения и в организациях социальной защиты. Кроме того, пройти процедуру вакцинации должны сотрудники автовокзалов, аэропортов и многофункциональных центров (МФЦ).

«Все они должны поставить первый компонент прививки до 15 ноября, второй — до 15 декабря 2021 года», — уточнила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.