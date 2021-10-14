Депутат Госдумы Милонов призвал запретить продажу детей из РФ за границу

В Красноярске завершилось расследование первого уголовного дела о продаже младенцев иностранцам. Перед судом предстанет уроженка Казахстана, которая решила заработать, став суррогатной матерью для гражданина КНР, сообщают на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Посредником в этой сделке выступила красноярская фирма «Дидилия», на счету которой, как выяснилось, еще минимум 20 подобных эпизодов. Руководившая конторой супружеская пара и еще три их сообщника сейчас находятся под следствием и заключены под стражу. Их будут судить по той же доказательной базе, что собрали против первой фигурантки.

Согласно российскому закону «Об основах охраны здоровья граждан», продавать детей за границу можно только супружеским парам, либо одиноким женщинам, которые по медицинским показаниям не могут родить ребенка. В красноярской же фирме заказчиками выступали исключительно мужчины.

ФБА «Экономика сегодня» / Дмитрий Молчанов

Отметим, на сегодняшний день Россия входит в число немногих стран, где легализована продажа детей за границу. Также это разрешено законодательством Украины, Грузии, Казахстана, ЮАР, нескольких штатов США и еще рада небольших государств.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что попытки запретить торговлю детьми предпринимались еще в 2013 году. Но тогда власти столкнулись со «сложностями».

«Была попытка сделать законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Понятно, что есть лобби, которое отстаивает свою позицию — прежде всего экономическую, потому что это очень прибыльный бизнес, в котором участвуют как агентства, так и определенные медицинские структуры», – поделился депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В результате с начала 2013 года в силу вступил закон, который запрещает усыновлять российских детей только гражданам США. Произошло это после гибели очередного ребенка из РФ, которого забывчивый американский отец оставил на солнцепеке в машине на целый день. В народе документ прозвали в честь погибшего малыша — «Закон Димы Яковлева».

Милонов убежден, что пришло время для полного запрета на продажу российских детей иностранцам.

«Если отбросить в сторону этический и моральный вопрос, то почему бы и нет? Торговля очень выгодная, "товар" всегда есть — продавай не хочу. А что потом с детьми происходит — одному Богу известно: кого оставят в живых, кого не оставят. Поэтому мы начали путь в сторону защиты наших детей. Естественно, незамедлительно нужно принять закон, пересмотреть в принципе суррогатное материнство и перво-наперво запретить это делать в интересах иностранцев», — резюмировал политик.

По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, работа в этом направлении начата еще народными избранниками VII созыва. В ближайшее время продолжить обсуждение законопроекта намерен и Госдума в новом составе.